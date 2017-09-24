أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. وقفة احتجاجية لموظفي الأمن الإداري بجامعة بنها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وقفة احتجاجية لموظفي الأمن الإداري بجامعة بنها

02:38 م الأحد 24 سبتمبر 2017

بالصور.. وقفة احتجاجية لموظفي الأمن الإداري بجامعة بنها

وقفة احتجاجية لموظفي الأمن الإداري بجامعة بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نظم العشرات من موظفي الأمن الإداري بجامعة بنها، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام إدارة الجامعة للمطالبة بهيكلة إدارة الأمن والمطالبة بحقوقهم الإدارية والمالية المهدرة، بحسب قولهم.

وطالب المشاركون في الوقفة بإعداد هيكل إداري وتنظيمي للإدارة العامة للأمن تكون برئاسة رئيس الجامعة، وتحديد بطاقة الوصف الوظيفي لأخصائي الأمن، وتوفير حراس ومشرفين وعمال أمن نظرا لقلة قوة الإدارة.

ومن الناحية المالية رفع المشاركون في الوقفة مطالبهم لرئيس الجامعة، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لوضع اللائحة المالية لأخصائيين الأمن، إذ أنه لم يتم تحديد الحوافز والمزايا المالية والبدلات لأخصائي الأمن، ومن المفترض أن يعرف العاملين بالإدارة ما هو الأجر الوظيفي والحافز الوظيفي، وبدل الجهود غير العادية "بدل الجمعة والسبت والعطلات الرسمية" وبدلات المخاطر والوجبة والمواصلات أسوة بزملائهم في الجامعات الأخرى بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل.

وشدد المشاركون على ضرورة تثبيت زملائهم الذين يعملون بالإدارة منذ سنوات، حيث ان هناك 6 إخصائيين أمن تابعين للادارة لم يتم تثبتهم حتي الأن علي الرغم من تثبيت زملائهم منذ أكثر من عامين، و46 اخصائي امن بالمستشفي الجامعي رغم حصولهم علي الموافقات الأمنية منذ أكثر من تسعة أشهر.

من جانبه نزل الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة من مكتبه وتقابل مع المشاركين في الوقفة وووعدهم بدراسة مطالبهم وتنفيذها طالما كانت مشروعة ووفق القانون وطالبهم بالإلتزام بأماكنهم وعدم الإخلال بالأمن أو التقصير فى عملهم.

وقفة احتجاجية لموظفي الأمن الإداري بجامعة بنها (1)

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • توفير 43 فرصة عمل بشركة مشروبات غازية في الغربية

    أخبار

إعلان

43b602dd1f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته