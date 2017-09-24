بالصور.. وقفة احتجاجية لموظفي الأمن الإداري بجامعة بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نظم العشرات من موظفي الأمن الإداري بجامعة بنها، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام إدارة الجامعة للمطالبة بهيكلة إدارة الأمن والمطالبة بحقوقهم الإدارية والمالية المهدرة، بحسب قولهم.

وطالب المشاركون في الوقفة بإعداد هيكل إداري وتنظيمي للإدارة العامة للأمن تكون برئاسة رئيس الجامعة، وتحديد بطاقة الوصف الوظيفي لأخصائي الأمن، وتوفير حراس ومشرفين وعمال أمن نظرا لقلة قوة الإدارة.

ومن الناحية المالية رفع المشاركون في الوقفة مطالبهم لرئيس الجامعة، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لوضع اللائحة المالية لأخصائيين الأمن، إذ أنه لم يتم تحديد الحوافز والمزايا المالية والبدلات لأخصائي الأمن، ومن المفترض أن يعرف العاملين بالإدارة ما هو الأجر الوظيفي والحافز الوظيفي، وبدل الجهود غير العادية "بدل الجمعة والسبت والعطلات الرسمية" وبدلات المخاطر والوجبة والمواصلات أسوة بزملائهم في الجامعات الأخرى بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل.

وشدد المشاركون على ضرورة تثبيت زملائهم الذين يعملون بالإدارة منذ سنوات، حيث ان هناك 6 إخصائيين أمن تابعين للادارة لم يتم تثبتهم حتي الأن علي الرغم من تثبيت زملائهم منذ أكثر من عامين، و46 اخصائي امن بالمستشفي الجامعي رغم حصولهم علي الموافقات الأمنية منذ أكثر من تسعة أشهر.

من جانبه نزل الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة من مكتبه وتقابل مع المشاركين في الوقفة وووعدهم بدراسة مطالبهم وتنفيذها طالما كانت مشروعة ووفق القانون وطالبهم بالإلتزام بأماكنهم وعدم الإخلال بالأمن أو التقصير فى عملهم.