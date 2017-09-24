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الأهالي يمنعون أبنائهم من الذهاب لمدرسة بالشرقية: "كثافتها عالية" (صور)

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مصراوي Masrawy

الأهالي يمنعون أبنائهم من الذهاب لمدرسة بالشرقية: "كثافتها عالية" (صور)

02:35 م الأحد 24 سبتمبر 2017

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بالصور.. إصابة 15 تلميذا بمدرسة في البحيرة بضربة شمس

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بالصور.. إصابة 15 تلميذا بمدرسة في البحيرة بضربة شمس

الشرقية – فاطمة الديب:

تجمهر عدد من أولياء أمور "الحوض الطويل" للتعليم الأساسي، التابعة للإدارة التعليمية بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، ومنعوا أبنائهم من الذهاب، احتجاجًا جعل المدرسة مرحلتين ابتدائية وإعدادية.

وعبر عدد من الأهالي، عن غضبهم؛ نظرًا لأن القرية تضم مدرستين "الحوض الطويل" للتعليم الأساسي، والتي تعمل بنظام الفترتين، الصباحية مُخصصة للتعليم الإبتدائي، والمسائية للتعليم الإعدادي، و"الحرية" التي تم إنشاؤها حديثًا، وتوسم أهالي القرية وأبناؤهم خيرًا في تخصيصها للتعليم الإعدادي، والأخرى للابتدائي من أجل تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول.

وأشار المحتجون، إلى أن مديرية التربية والتعليم خصصت المدرسة الجديدة "الحرية" للتعليم الأساسي بنظام الفترتين للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، رغم ارتفاع الكثافة الطلابية بمدرسة الحوض الطويل للتعليم الأساسي، والتي تصل إلى 60 طالبًا بالفصل بالمرحلة الابتدائية.

ومنع الأهالي أبناءهم من الذهاب إلى المدارس احتجاجًا على عدم تخصيص المدرسة الجديدة كمرحلة إعدادية، رغم حصولهم على موافقات من بعض الجهات المختصة، كما أن الأهالي هدّدوا بعمل وقفات احتجاجية واستمرار عدم ذهاب أبنائهم للمدرسة.

في سياق متصل، قال هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إنه تم إعداد مذكرة بطلبات الأهالي، وسيتم الموافقة عليها غدًا؛ نزولًا على رغبة أولياء الأمور.

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