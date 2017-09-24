بالصور.. وزير التعليم يجلس على "ديسك" مع طالبات في مدرسة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

جلس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، على مقعد طالبات "ديسك" بالمبنى الجديد بمدرسة القناة الإعدادية بنات بمحافظة بورسعيد، لتبادل أطراف الحديث مع الطالبات.

وناقش "شوقي" الطالبات عقب افتتاحه المبنى الجديد بالمدرسة الذي يتكون من 3 معامل و10 فصول دراسية، حول مشاكلهم ومقترحاتهم للعملية التعليمية، مشددا على أهمية مشاركتهن في الأنشطة الطلابية.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الخاصة بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية.