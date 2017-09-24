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ضبط عامل سرق محمول معلمة رومانية بالمعادي

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل سرق محمول معلمة رومانية بالمعادي

02:50 م الأحد 24 سبتمبر 2017

ضبط عامل سرق محمول معلمة رومانية بالمعادي

المتهم

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، عامل سرق هاتف محمول من سيدة رومانية الجنسية، أثناء سيرها بمنطقة المعادي.

تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من "سيندا ديجا" رومانية الجنسية، 40 سنة، معلمة، ومقيمة ـ دائرة القسم، أنها حال سيرها دائرة القسم قام أحد الأشخاص يستقل دراجة بخارية بسرقة هاتفها المحمول وفرا هاربا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين انه " محمود ح" 25 سنة، عامل ومقيم دائرة قسم شرطة القديمة "دون السوابق ."

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية ـ ملكه" المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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