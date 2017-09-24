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ضبط 4 عمال ينقبون عن الآثار بعزبة خير الله

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مصراوي Masrawy

ضبط 4 عمال ينقبون عن الآثار بعزبة خير الله

02:47 م الأحد 24 سبتمبر 2017

ضبط 4 عمال ينقبون عن الآثار بعزبة خير الله

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، 4 عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار أسفل منزل بعزبة خيرالله.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، مفادها قيام كل من "صدقي.ح" 30 سنة، عامل، و" علي.م"، 28 سنة، عامل، و"أحمد.م"، 29 سنة، عامل، و"أحمد.م"، 46 سنة، عامل، بالتنقيب عن الآثار بالعقار بعزبة خير الله ـ دائرة القسم "ملك الأول".

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، باستهداف العقار المشار إليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وعثر داخل العقار على حفرة قطرها 2.5 متر بعمق 3 متر وأدوات تنقيب.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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