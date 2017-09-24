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محامي "وايت نايتس": المحكمة برأت "مشاغب" وآخرين من قتل مشجعي الزمالك

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مصراوي Masrawy

محامي "وايت نايتس": المحكمة برأت "مشاغب" وآخرين من قتل مشجعي

02:27 م الأحد 24 سبتمبر 2017

سيد مشاغب

كتب – محمود السعيد:

قال المحامي محمد فتحي، عضو فريق الدفاع عن المتهمين بقضية "أحداث الدفاع الجوي"، إن محكمة جنايات القاهرة برأت المتهم سيد مشاغب وآخرين من تهمة قتل 22 مشجعًا في الأحداث التي وقعت قبل مباراة الزمالك وإنبي عام 2015.

وأضاف "فتحي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المحكمة عاقبت المتهمين عن تهم البلطجة وحيازة شماريخ وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر.

وأكد فتحي أن الحكم الصادر اليوم الأحد، هو حكم أول درجة، وسيتم الطعن عليه أمام محكمة النقض بعد الاطلاع على حيثياته بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريًا، وعمل إعادة إجراءات للمحكوم عليهم غيابيًا.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، اليوم الأحد، بمعاقبة سيد مشاغب، القيادي بـ"ألتراس وايت نايتس"، و4 آخرين، بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت متهمين اثنين غيابيًا بالسجن المؤبد، و3 آخرين بالسجن 10 سنوات، وعاقبت 3 آخرين بالسجن 3 سنوات، ومتهمًا آخر بالسجن سنتين، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين، وذلك في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الدفاع الجوي"

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة 16 متهمًا في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 22 مشجعًا، للمحاكمة، وأثبتت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث، كما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، والتلويح بالعنف وحيازة مواد مفرقعة تتمثل في الألعاب النارية، من دون ترخيص من الجهة المختصة بذلك..

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