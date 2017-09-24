وزير الصحة: الأقصر خدت دفعة تكفيها 10 سنوات (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن كل الخدمات الصحية أصبحت متاحة بمحافظة الأقصر، مؤكدا أن الأقصر أخذت دفعة قوية في مجال الصحة تكفيها لمدة 10 سنوات مقبلة.

وأضاف عماد الدين، خلال لقائه بقناة "cbc extra"، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح مستشفى أرمنت، ومستشفى الأقصر العام التي ستدخل الخدمة الأسبوع المقبل.

وتابع: "مستشفى الأقصر الدولي من سنة كان بها 8 حضانات واليوم أصبحوا 44، فنحن نرفع كفاءة معظم المستشفيات، كما شهد مستشفى الأقصر العام تطويرا بجميع الأقسام ويوجد به 40 جهاز غسيل كلوي، و30 سرير رعاية، ومدرسة تمريض".

شاهد أيضا

ووصل وزير الصحة، أمس السبت، إلى محافظة الأقصر، لتفقد عدد من المستشفيات والوقوف على مشروعات التطوير، وكان في استقباله المحافظ محمد بدر.