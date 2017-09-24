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الرئيس الإيطالي يستقبل سفير مصر الجديد لدى روما

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الرئيس الإيطالي يستقبل سفير مصر الجديد لدى روما الرئيس الإيطالي يستقبل سفير مصر الجديد لدى روما

التحرير

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استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، سفير الجديد لدى روما هشام بدر، اليوم الأحد، معربا عن تقديره للرئيس عبد الفتاح ، وذلك حسبما أفادت به قناة "ON Live"، في خبر عاجل لها.

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ومن المقرر أن يسلم بدر رسالة تقدير من السيسي للرئيس الإيطالي، يؤكد فيها أن الذاكرة المصرية لن تنسى الموقف الإيطالي الداعم لشعب مصر في مرحلة شديدة الحرج في تاريخه الحديث، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، خاصة مع وجود العديد من الموضوعات التي تمثل أهمية بالغة للطرفين، فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية.

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التحرير

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