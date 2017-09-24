بعد اتهامه بصرف مكافآت لنفسه| التموين: الوزير لن يتحدث إلا أمام النيابة

التحرير

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أثارت القضية التى فجرتها "التحرير" بشأن إقرار وزير التموين مكافآت مالية لنفسه بالمخالفة للقانون، ردود أفعال واسعة، وذلك بعد أن كشفت" التحرير" قيام المحامى أحمد مهران بصفته وكيلا عن محمد عصام عبد الله، مدير عام تخزين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، وأيمن عبد السلام زكى، مدير عام المكتب الفني باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بتقديم بلاغ للنائب العام لإقراره مكافآت لنفسه بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء مقدرة بنحو 600 ألف جنيه.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدفوع والمستندات، جارٍ تقديمها إلى النائب العام.

وقال ممدوح رمضان مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن الوزارة لا تعليق لديها على أمر مطروح أمام القضاء وكامل الدفوع والمستندات ستقدم للنائب العام، لافتا إلى أن الوزير لن يتحدث في هذه القضية إلا أمام النائب العام.

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وقد جاء في البلاغ أن وزير التموين في أعوام 2008، 2009، 2010، أقر لنفسه مكافآت مالية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بإجمالي 600 ألف جنيه تقريبا، على أن يتم إقرار هذه المكافآت من السلطة الأعلى، بالإضافة إلى أنه أعطى تعليمات بأن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية -التي يترأسها في الوقت الحالي، بالإضافة لمنصبه الوزاري- هي من تتحمل الضرائب عن هذه المكافآت لتصرف لصالحه معفية من أي ضرائب.

وقيد البلاغ برقم 10849 لسنة 2017 عرائض النائب العام، وكشف البلاغ أن الوزير حصل لنفسه على هذه المكافآت على الراتب «الشامل»، بخلاف جميع العاملين بالوزارة الذين قرر لهم هذه المكافآت على الراتب «الأساسي»، التي حددت بـ15 شهرا في هذا التوقيت، كما أنه أصدر -حسب البلاغ- قرارات بالأمر المباشر بتأجير عدد من المساحات التخزينية بالمخازن التابعة للجنة دون اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بقانون المزايدات.

انفراد| وزير التموين صرف لنفسه 121 ألف جنيه مكافآت