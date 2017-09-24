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«التعليم» تحيل ٤ معلمين للتحقيق بسبب غيابهم عن طابور الصباح

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«التعليم» تحيل ٤ معلمين للتحقيق بسبب غيابهم عن طابور الصباح «التعليم» تحيل ٤ معلمين للتحقيق بسبب غيابهم عن طابور الصباح

التحرير

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قام الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بعمل جولة تفقدية علي مدرسة أمير الجيوشي الثانوية بنات وأمير الجيوشي الإعدادية بنات بباب الشعرية.

قال حجازي إن حضور الطلاب كان ملحوظا في اليوم الأول، مشيرا إلى أنه قام بإحالة ٤ معلمين للتحقيق بسبب غيابهم عن طابور الصباح.

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ووجه حجازي مديرة المدرسة بالتشديد على غياب وحضور المعلمين ومواعيد الحضور والانصراف.

ويجري الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من المدارس، من بينها حضور طابور الصباح بمدرسة "تحيا " بحي الأسمرات، ثم يتوجه بعد ذلك إلى محافظة بورسعيد، لتفقد عدد من المدارس بها للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد.

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