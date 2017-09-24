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إيران تغلق حدودها الجوية مع إقليم كردستان العراق بطلب من حكومة بغداد

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مصراوي Masrawy

إيران تغلق حدودها الجوية مع إقليم كردستان العراق بطلب من حكومة بغداد

02:31 م الأحد 24 سبتمبر 2017

إيران تغلق حدودها الجوية مع إقليم كردستان العراق بطلب من حكومة بغداد

إبراهيم الجعفري ومحمد جواد ظريف ومولود غاويش

طهران- ( د ب أ):

أعلن المتحدث بإسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي اليوم، الأحد، أنه بناء على طلب العراقية تم ايقاف جميع الرحلات الجوية نحو مطاري السليمانية واربيل ووقف عبور الطائرات القادمة من إقليم كردستان العراق عبر الاجواء الايرانية، بحسب ما ورد في وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وكان مُراسل موقع سكاي نيوز، قد أفاد صباح اليوم، الأحد، بسقوط قذائف مدفعية من الجانب الإيراني في محيط معبر حاج عمران الحدودي مع إقليم كردستان العراق، قبل يوم من الاستفتاء على استقلال الاقليم من العراق. 

وكانت إيران وتركيا والعراق قد هددوا باتخاذ "إجراءات" لم تحددها ضد إقليم كردستان العراق، إذا مضت سلطات الإقليم في إجراء الاستفتاء على إعلان الانفصال عن العراق.

وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك التزامها بوحدة العراق وسلامة أراضيه و"معارضتها التامة للاستفتاء"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، بحسب ما جاء في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وجاء البيان بعد لقاء ثلاثي نادر ضم وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري والإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود غاويش أوغلو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبيل أيام من الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 من الشهر الجاري.

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