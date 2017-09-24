أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

العراق يطالب بإبعاد القطاع النفطي عن الصراع في كركوك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العراق يطالب بإبعاد القطاع النفطي عن الصراع في كركوك

02:21 م الأحد 24 سبتمبر 2017

العراق يطالب بإبعاد القطاع النفطي عن الصراع في كركوك

بغداد - (د ب أ):

طالب وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي اليوم الاحد بإبعاد منشآت القطاع النفطي في كركوك عن دائرة الصراع السياسي.

وقال اللعيبي، للصحفيين، "النفط في أي جزء من العراق ملك للعراقيين وعلى الجميع الحرص على ابعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية والحفاظ على منشآت كركوك النفطية الموجودة منذ ثلاثينات القرن الماضي".

وأضاف "لا يوجد حاليا تهديد على منشآت كركوك النفطية والوضع في شركة نفط الشمال طبيعي".

وأكد اللعيبي التزام العراق بحصته في منظمة اوبك، داعيا الجميع الى الالتزام بحصص المنظمة من أجل استقرار الاسعار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ما بين مؤيد ورافض.. أكراد يتحدثون لمصراوي عن الاستفتاء وحلم "الدولة

    أخبار

  • واشنطن تحذر رعاياها في العراق من "اضطرابات" بعد استفتاء كردستان

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

إعلان

7a1cba40d5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته