العراق يطالب بإبعاد القطاع النفطي عن الصراع في كركوك

بغداد - (د ب أ):

طالب وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي اليوم الاحد بإبعاد منشآت القطاع النفطي في كركوك عن دائرة الصراع السياسي.

وقال اللعيبي، للصحفيين، "النفط في أي جزء من العراق ملك للعراقيين وعلى الجميع الحرص على ابعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية والحفاظ على منشآت كركوك النفطية الموجودة منذ ثلاثينات القرن الماضي".

وأضاف "لا يوجد حاليا تهديد على منشآت كركوك النفطية والوضع في شركة نفط الشمال طبيعي".

وأكد اللعيبي التزام العراق بحصته في منظمة اوبك، داعيا الجميع الى الالتزام بحصص المنظمة من أجل استقرار الاسعار.