جيرو على رادار إيفرتون

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن رغبة إيفرتون في التعاقد مع مهام آرسنال أوليفيه جيرو مقابل 40 مليون إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب مدرب إيفرتون رونالد كومان في التعاقد مع المهاجم الفرنسي لسد الفراغ الذي تركه رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لصفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الأخير.

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ويعاني كومان من ضغوطات كبيرة بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم بعد الخسارة في 3 مباريات والتعادل في مباراة في أول 6 مباريات هذا الموسم في الدوري.

وأوضحت الصحيفة "البريطانية" أنه من المنتظر أن يوافق جيرو على العرض في ظل رغبته في الانتقال إلى فريق يمنحه فرصة المشاركة أساسيًا قبل لضمان تواجده مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا الصيف المقبل.