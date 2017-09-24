ماني: ليفربول قادر على هزيمة أي فريق

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أعرب المهاجم السنغالي ساديو ماني، عن ثقته في قدرة ليفربول على التغلب على أي فريق في الدوري الإنجليزي، معربًا عن سعادته في التواجد في صفوف الريدز، وذلك حسبما نقل موقع «سكاي سبورتس» اليوم الأحد.

وأوضح ماني أن ليفربول قادر على الفوز على أي فريق في الدوري الإنجليزي وفي دوري أبطال أوروبا سواء على ملعبه أو خارج ميدانه.

وأضاف ماني، أنه من المبكر للغاية الحديث عن قدرة ليفربول على التتويج بدوري أبطال أوروبا، إلا أن جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم للتويج بالألقاب مع الريدز.

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وأشار ماني، إلى ثقته في امتلاك الفريق لخط دفاع قوي، مؤكدًا على أن الجميع يتحملون المسؤولية خاصة إذا سجل الفريق أهداف أكثر من الخصم، فلن يجد الريدز مشاكل في خط الدفاع.

وأكد المهاجم السنغالي على إمتلاك ليفربول لاعبون ذو جودة عالية، وأنه من دواعي فخره اللعب إلى جوارهم.