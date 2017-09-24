كوتينيو يظهر أهميته لليفربول

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أكد فيليب كوتينيو، على أهمية تواجده في صفوف ليفربول، بعد العرض المميز الذي قدمه في مباراة أمس السبت، التي فاز بها الريدز على ليستر سيتي بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي.

وفي مباراته الثانية التي يخوضها كأساسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أوضح كوتينيو السبب وراء حرص برشلونة خلال الميركاتو الماضي على الحصول على خدماته، وذلك بعد صناعته الهدف الأول للفريق الذي أحرزه محمد صلاح قبل أن يتكفل بتسجيل الهدف الثاني من ركلة حرة متقنة.

وحاول ليستر سيتي العودة من جديد في المباراة بتسجيل كل من أوكازاكي وفاردي هدفين، قبل أن يحسم ليفربول المواجهة وينهي سلسلة من 4 مباريات لم يحقق الفريق خلالها أي فوز في جميع المسابقات.

وأوضح موقع «سكاي سبورتس» أنه لولا وجود كوتينيو في مباراة الأمس لفشل ليفربول في الخروج بتلك النتيجة وذلك كما تظهر إحصائياته.

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فاللاعب البرازيلي سجل هدف وصنع أخر وسدد على المرمى 5 تسديدات ومرر 5 تمريرات حاسمة وأرسل 5 عرضيات وراوغ في 5 مناسبات ليستحق رجل المباراة.

وتمكن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر (25 عامًا) من تسجيل 16 هدفًا في الدوري الإنجليزي من خارج منطقة الجزاء منذ خوضه أول مباراة مع ليفربول في شهر يناير من عام 2013، أكثر من أي لاعب أخر في الدوري خلال تلك الفترة.

كما سجل كوتينو للمرة الرابعة من ركلة حرة منذ بداية الموسم الماضي أكثر من أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى.