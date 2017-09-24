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طبيب الأهلي يوضح موقف الثلاثي المصاب

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طبيب الأهلي يوضح موقف الثلاثي المصاب طبيب الأهلي يوضح موقف الثلاثي المصاب

التحرير

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قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، تعرض لكدمة قوية في الحوض، أثناء مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي أُقيمت أمس السبت، على استاد رادس وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأضاف «محمود» في تصريحات صحفية، أن اللاعب سيخضع اليوم الأحد لجلسات علاج طبيعي ومساج، مع الحصول على بعض الأدوية المعالجة، على أن يخضع لفحص طبي في مران الفريق غدًا الإثنين؛ لتحديد مدى استجابته للعلاج، وبناءً عليه يتقرر مشاركته في المران من عدمه.

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وعن إصابة وليد أزارو، مهاجم الفريق، أشار الطبيب، إلى أن اللاعب تعرض لتقلص عضلي شديد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في نفس المباراة.

وأوضح أن سعد سمير مدافع الفريق، يواصل برنامجه التأهيلي؛ للشفاء من إجهاد العضلة الضامة والتي تعرض لها في آخر مران للفريق بالقاهرة، وحرمته من المشاركة في المباراة، مختتمًا أن «سعد» حالته تتحسن بصورة جيدة مع تلقيه الأدوية المعالجة وجلسات التأهيل، حيث يخضع لجلستين يوميا.

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التحرير

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