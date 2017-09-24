وكيل "تعليم دمياط" يستبعد مدير مدرسة بسبب مخالفات إدارية

دمياط – محمد إبراهيم

قرر السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استبعاد مدير مدرسة الشهيد ماضي الابتدائية التابعة لإدارة الروضة التعليمية، اليوم الأحد، بسبب مخالفات إدارية خلال اليوم الدراسي فضلا عن عدم التزامه باللوائح وقرارات الوزارة.

وأكد سويلم، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن قرار الاستبعاد جاء بعد ساعات من إقالة مدير مدرسة "السنانية ٢" التابعة لإدارة دمياط التعليمية بسبب عدم انتظام اليوم الدراسي وغياب المشرفين وعدم الانتهاء من أعمال الصيانة ووضع الجداول الخاصة بالفصول، مشيرًا إلى أن باب مكتبه مفتوح لتلقي أي شكوى.

وأضاف وكيل الوزارة أنه وجه بسرعة تسليم الكتب المدرسية لطلاب مدرسة السلام التابعة لإدارة كفر البطيخ بناء على شكاوى عدد من أولياء الأمور، لافتًا إلى الانتهاء من تسليم 90% من الكتب بالإدارات التعليمية العشر.