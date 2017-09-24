النيابة تأمر بضبط "الألماني" لإصابته 3 أمناء شرطة بطلقات خرطوش في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أمرت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، بضبط وإحضار مُسجل خطر؛ لإصابته 3 أمناء شرطة من قوة المركز، بطلقات خرطوش، أثناء مطاردته بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول 3 أمناء من قوة مركز شرطة ديرب نجم، إلى مستشفى ديرب نجم العام، مصابين بطلقات خرطوش، وتم تحويلهم إلى مستشفي خاص بمدينة الزقازيق.

وأفاد شهود عيان، بأنه أثناء قيام قوة من مركز شرطة ديرب نجم، بضبط "فتحي الألماني" مُسجل شقي خطر، رد الأخير بإطلاق النيران على القوات مما أسفر عن إصابة 3 من أمناء الشرطة.