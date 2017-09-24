أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

النيابة تأمر بضبط "الألماني" لإصابته 3 أمناء شرطة بطلقات خرطوش في الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النيابة تأمر بضبط "الألماني" لإصابته 3 أمناء شرطة بطلقات خرطوش في الشرقية

02:22 م الأحد 24 سبتمبر 2017

تعبيرية

الشرقية – فاطمة الديب:

أمرت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، بضبط وإحضار مُسجل خطر؛ لإصابته 3 أمناء شرطة من قوة المركز، بطلقات خرطوش، أثناء مطاردته بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول 3 أمناء من قوة مركز شرطة ديرب نجم، إلى مستشفى ديرب نجم العام، مصابين بطلقات خرطوش، وتم تحويلهم إلى مستشفي خاص بمدينة الزقازيق.

وأفاد شهود عيان، بأنه أثناء قيام قوة من مركز شرطة ديرب نجم، بضبط "فتحي الألماني" مُسجل شقي خطر، رد الأخير بإطلاق النيران على القوات مما أسفر عن إصابة 3 من أمناء الشرطة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الشرقية يشرح الحصة الأولى للطلاب عن مفهوم المواطنة (صور)

    أخبار

  • 92 مدرسة جديدة بينها 3 يابانية.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالشرقية

    أخبار

  • إصابة 3 أمناء شرطة بطلقات خرطوش أثناء ضبط مسجل خطر بالشرقية

    أخبار

  • بسبب 300 جنيه.. شاب يقطع يد عامل في الشرقية

    أخبار

إعلان

2915df40ef.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته