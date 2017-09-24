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إخلاء سبيل موظف بالمعاش متهم بالزنا مع زوجة ابنه بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل موظف بالمعاش متهم بالزنا مع زوجة ابنه بالقليوبية

02:18 م الأحد 24 سبتمبر 2017

إخلاء سبيل موظف بالمعاش متهم بالزنا مع زوجة ابنه بالقليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بإخلاء سبيل موظف بالمعاش، بعد اتهامه بالزنا مع زوجة ابنه، وذلك لعدول الابن عن الاتهام، كما أمرت النيابة بحبس الزوجة 4 أيام ومسجل خطر استعانت به الأخيرة لتصوير العلاقة الجنسية بينهما.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بتلقيه بلاغ من "سعيد م ع" 65 سنة بالمعاش، ونجله "أمين" 38 سنة مندوب مبيعات، حيث قرر الأول فى بلاغه أنه تلقى إتصالا هاتفيا من شخص مجهول يهددة بنشر مقاطع جنسية له مع إحدى السيدات وأنه يطلب منه مبلغ مالي كبير مقابل عدم نشرها.

تم تشكيل فريق بحث أشرف علية اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصل الفريق إلى أن مرتكب الواقعة شخص يدعى "يوسف. أ. ي" 40 سنة ميكانيكي، سبق اتهامه في قضيتي سرقة بالإكراه ومخدرات، وتم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة، وبفحص تليفونه المحمول تبين وجود 3 مقاطع فيديو للمبلغ مع إحدى السيدات، وبسؤاله عنه تبين أنها تدعى "رشا. ع" 28 عاما زوجة المبلغ الثاني، وأن المتهمة على علاقة غير شرعية بالمتهم وأنها اتفقت معه على ابتزاز حماها والحصول منه على أموال بعد تهديده بنشر الفيديوهات.

وباستهدافها قررت أنها على علاقة غير شرعية بالمتهم، وأنها اتفقت معه على إغراء حماها وأن يقوم المتهم بتصويرها معه وابتزازه ماليا، وتم ضبط المتهمان وتولت النيابة التحقيق.

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