أولياء أمور يحتجزون مدير إدارة ويمنعون بدء الدراسة في مدرسة بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

تجمهر العشرات من أولياء الأمور وطلاب مدرسة الشهيد محمد أبوالخير، بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، وداخل المدرسة ومنعوا بدأ اليوم الدراسي، بعد قرار مديرية التربية والتعليم بفتح المدرسة خلال الفترة الصباحية للعمل كمدرسة لغات، وإجبار طلاب المدرسة بنظام التعليم العام على الحضور خلال الفترة المسائية طوال العام الدراسي.

وكانت حالة من الغضب سادت بين طلاب وأولياء أمور المدرسة بعد اتهام أولياء الأمور عضو مجلس شورى سابق بالتدخل في إنهاء إجراءات عمل المدرسة كمدرسة لغات بالقرية خلال فترة الصباح.

وقال محمد أبوالخير، ولي أمر أحد الطلاب، إن المديرية وافقت على عمل المدرسة صباحا كمدرسة لغات على حساب أبنائنا بنظام التعليم العام نظرًا لعدم وجود مكان مخصص لها، وأجبر أبنائنا وطلبة المدرسة الأصليين الذهاب فترة مسائية.

وأضاف أبوالخير، أنه جرى مناشدة كافة المسؤولين ولم يتحرك أحد لأن مدرسة اللغات لا يدخلها سوى أبناء القادرين على دفع مصاريفها من مبالغ كبيرة فهم الأولى بالاهتمام.

واحتجز الأهالي أحمد والي، مدير الإدارة التعليمية بمدينة ميت غمر، بعدما حضر إلى المدرسة في محاولة لتهدئة أولياء الأمور، ما استدعى تدخل قوات الأمن.