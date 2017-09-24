مدير أمن القاهرة يتفقد مدارس بالعاصمة ويأمر بإزالة الإشغالات من محيطها (صور)

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

فاجأ اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عدد من مدارس مناطق روض الفرج والساحل للتأكد من جدية تنفيذ خطته الأمنية التي كلف بها قيادات المديرية لتأمين التلاميذ والطلاب ولضمان سير العملية الدراسية علي أكمل وجه.

والتقى مدير الأمن مع ضابطات إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة مؤكدًا على ضرورة ضبط ما يخل بالأمن العام، كما كلف شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات من أمام كافة مجمعات المدارس.

ووزع ضباط قسم حقوق الإنسان بالمديرية؛ كراسات وكشاكيل؛ مدون عليها رسالة وأهداف جهاز الشرطة المصرية على الطلبة بالمدارس.

وقدم عبدالعال، الشكر لكافة الخدمات المشتركة، في تأمين سير العملية الدراسية، مشددًا على القيادات والضباط والقوات بضرورة اليقظة التامة، كما كلف الإدارة العامة لمباحث القاهرة بنشر خدمات الشرطة السرية بكافة الشوارع والميادين مع قيام ضباط مباحث القاهرة بتوسيع دائرة الاشتباه وفحص كل ما قد يخل بالأمن العام لتحقيق الأمن وإحباط كافة المخططات التي قد تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

من جهته أرسل مدير مدرسة ناصر الثانوية للبنات، بمنطقة الساحل رسالة شكر إلى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على فاعلية القوات لتأمين عملية دخول وخروج الطالبات.

يذكر أن وزير الداخلية، شدد خلال لقائه على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة في كافة الأوساط الجماهيرية وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة لاسيما طلبة المدارس بكافة المراحل التعليمية على أساس من المشاركة الإيجابية والمسئولية تجاه الوطن والمواطنين وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد بمحافظة القاهرة والتي بها عدد هائل من الطلاب في 4916 مدرسة بالقاهرة بإجمالي (20011400 طالب "مليوني و11 ألف و400 تلميذ")