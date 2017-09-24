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هشام بدر يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإيطالي ويسلم رسالة السيسي لروما

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مصراوي Masrawy

هشام بدر يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإيطالي ويسلم رسالة لروما

02:12 م الأحد 24 سبتمبر 2017

هشام بدر يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإيطالي ويسلم رسالة السيسي لروما

الرئيس السيسي

القاهرة- (مصراوي):

قدم هشام بدر، السفير المصري الجديد لدى إيطاليا، أوراق اعتماده إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، الخميس الماضي، ونقل رسالة الرئيس السيسي إلى روما، والتي أكد فيها اهتمامه الكبير بدعم العلاقات بين البلدين، والتي تُجسد خصوصية العلاقة التي أفرزتها حقائق التاريخ والجغرافيا وجعلت إيطاليا الدولة الأكثر تفهماً لقضايا الشرق الأوسط .

ونقل بدر، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، رسالة تقدير السيسي لنظيره الإيطالي، والتي أكد فيها أن الذاكرة المصرية لن تنسى الموقف الإيطالي الداعم لشعب في مرحلة شديدة الحرج في تاريخه الحديث، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لاسيما مع وجود العديد من الموضوعات التي تمثل أهمية بالغة للطرفين، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية.

وفيما يخص قضية مقتل الطالب الإيطالي، أكد بدر التزام القيادة السياسية باستمرار التعاون الوثيق بين جهات التحقيق في البلدين مع التزام القاهرة الكامل بالعمل على استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتقديم مرتكبيها للعدالة.

من جانبه نقل الرئيس الإيطالي تحياته وتقديره للسيسي مؤكداً الأهمية التي توليها بلاده لدعم العلاقات الثنائية مع مصر، وأن الفرصة سانحة لتوسيع وترسيخ هذه الشراكة الهامة.

وأكد الرئيس الإيطالي حرص بلاده على التنسيق والتشاور في كافة القضايا التي تهم الجانبين وتمثل لهما تحدياً مشتركاً، في مقدمتها مكافحة الإرهاب والوضع في البحر المتوسط وقضايا الهجرة غير الشرعية والموضوعات الإقليمية الأخرى منها الموقف في ليبيا وسبل عودة الاستقرار لهذا البلد لضمان أمن منطقة المتوسط

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مصراوي Masrawy

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