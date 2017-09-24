قرار جمهوري بإقامة غابة خشبية ومحطة للصرف الصحي بأسوان

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 425 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 379.03 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة أسوان لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية بمدينة الرديسية.

كما أصدر السيسي، القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بنى سويف وذلك لإقامة بعض المشروعات عليها.

نشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد.