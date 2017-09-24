أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بإقامة غابة خشبية ومحطة للصرف الصحي بأسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بإقامة غابة خشبية ومحطة للصرف الصحي بأسوان

01:57 م الأحد 24 سبتمبر 2017

قرار جمهوري بإقامة غابة خشبية ومحطة للصرف الصحي بأسوان

الرئيس

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 425 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 379.03 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة أسوان لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية بمدينة الرديسية.

كما أصدر السيسي، القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بنى سويف وذلك لإقامة بعض المشروعات عليها.

نشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس السيسي يصل القاهرة قادما من نيويورك

    أخبار

  • ننشر نص الجزء الثاني من حوار السيسي مع فوكس نيوز

    أخبار

  • السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي بمقر إقامته في نيويورك

    أخبار

  • السيسي يلتقي اليوم لبحث تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

    أخبار

إعلان

04aa60a425.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة