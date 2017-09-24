سخريته من «بيومي» وسبب انفصاله عن «فهمي».. 5 تصريحات مثيرة لـ«هشام ماجد»

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رغم أنه خريج كلية الهندسة؛ فإن موهبته في التمثيل وكتابة السيناريو جعلته واحدًا من أبرز الفنانين المتنافسين على الساحة حاليا، ولمع نجمه مع كل من الفنانين أحمد فهمي وشيكو، وظل نجمه بارزًا حتى بعد انفصال أحمد فهمي عن الرابطة الثلاثية، وتمسك بطموحه في تقديم المزيد للجمهور من خلال أعماله المختلفة.

كان الفنان "هشام ماجد"، ضيف الفنان "بيومي فؤاد"، أمس السبت، في برنامجه "بيومي أفندي" عبر فضائية "dmc"، فأدلى بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- مصورين في خرابة

سخر الفنان الكوميدي "هشام ماجد" من تغيير ديكور برنامج "بيومي أفندي"، قائلًا: "بنصور في الخرابة، ما شاء الله مكلفين، واضح أن المنتج راجع نفسه بعد الموسم الأولاني"، فرد عليه "بيومي" مازحًا: "هو احتفظ بيا بس".

وتحدث الفنان "بيومي فؤاد" كذلك عن وعد "هشام ماجد" له بالاشتراك معه في أعماله القادمة، فرد "هشام": "فيه أي حاجة دخلتها أنا من ساعتها وانت مش معايا؟"، وأضاف ساخرًا من كثرة ظهور "بيومي" في الأعمال الفنية: "في أي حد في الوسط الفني دخل حاجة وانت مش معاه؟" وتابع: "إنت إجباري مش اختياري".



2- الأدوار الدرامية

أبدى الفنان "هشام ماجد" استعداده التام للابتعاد عن الكوميديا ورغبته في أداء الأدوار الجادة، قائلًا: "في حاجتين ماعملتهمش نفسي أعملهم، نفسي أمثل حاجة دراما، تراجيدي جامد، حاجة عياط، فيلم نكد، ونفسي أمثل مسرح".



3- أحمد فهمي

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كشف الفنان "هشام ماجد" عن سبب خلافه هو و"شيكو" مع الفنان "أحمد فهمي"، قائلًا: "إحنا كالعادة بنتخانق في كل فيلم وبنتصالح، وكان عندنا فيلم بيتكتب اسمه الراجل العناب، كان مسلسل وهنقلبه فيلم، اتفقنا إن اللي يكتبه فهمي وشريف نجاد، وفعلا كتبوا الفيلم، وأنا وشيكو كان عندنا تعديلات في الفيلم، وفهمي شاف إن إحنا ماقدرناهوش في الفيلم دا، وحصل خلاف مش بخناق، وفي الآخر كان القرار إن هو يعمل فيلم لوحده، وإحنا نعمل فيلم لوحدنا، ويمكن برده فرق طموح بينا ودي حاجة ماتعيبوش".



4- التمثيل بمفرده

تحدث الفنان "هشام ماجد" عن مدى استعداده وخوفه من تقديم عمل بمفرده دون "شيكو"، قائلًا: "مش فكرة خوف، بس إحنا عندنا كذا فكرة عايزين نعملها مع بعض، ممكن لو حسينا بعد شوية إن التركيبة دي الناس مش مبسوطة منها يبقى لينا قرار تاني".



5- المثل الأعلى

الفنان "هشام ماجد" مثله الأعلى في عالم الفن ليس واحدًا وإنما الكثير من الفنانين، ومن بينهم الفنان الكبير "سمير غانم"، حيث قال عنه "ماجد": "مافيش حد ضحكني في تاريخ السينما قده"، وأضاف: "باحب جدا الأستاذ يحيى الفخراني ونفسي في يوم من الأيام أمثل معاه، حتى لو جد، لأنه مبهج"، أما من زمن الفن الجميل، فأبدى "هشام ماجد" إعجابه بالفنانين الراحلين رياض القصبجي، وإسماعيل يس، ومن الجيل الحالي أشاد بالفنان أكرم حسني، وأحمد أمين، ومحمد هنيدي ومحمد سعد وكريم عبد العزيز، كما أبدى إعجابه الشديد بالفنان الراحل يوسف عيد.

