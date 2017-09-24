أعلن مثليته الجنسية والأردن منع حفلاته.. 8 معلومات عن «حامد سنو»

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مع انطلاق حفل فريق "مشروع ليلى" أمس السبت، في التجمع الخامس، رفع مجموعة من الشباب والفتيات علم "المثليين"، تأييدا لميول حامد سنو مؤسس الفريق، الذي أعلن مثليته منذ فترة بأحد البرامج الفضائية، وخلال ساعات من نشر صور الحفل على الصفحات المؤيدة للمثلية الجنسية، تصدر "مشروع ليلى" تريند على "تويتر" والذى عليه انتقد وأيد البعض الواقعة وبعض آخر تساءل من هو "سنو" مفجر تلك الأزمة، وعنها تستعرض "التحرير لايف" معلومات عنه.

1- من مواليد 25 أبريل عام 1988 فى بيروت، ينتمي إلى أسرة مسلمة عربية.

2- درس تصميم الجرافيك بالجامعة الأمريكية فى بيروت.

3- انضم إلى مشروع ليلي عام 2008، يؤلف ويغني مع الفريق بجانب عمله مصمم جرافيك.

4- انقسمت صفوف الجماهير حوله بعد إعلانه ميوله "المثلية".

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5- يستغل الفن فى دعم المؤسسات والمبادرات الصحية كحملة مؤسسة "إدراك" اللبنانية "فكر الصحة نفسية كمان"، التي تهدف للاهتمام بالصحة الجنسية.

6- منع من إحياء حفلة غنائية في الأردن من قبل الحكومة الأردنية بسبب توجهه الجنسي، عبر لـ"DV" عن المضايقات التى يتعرض لها بسبب مثليته الجنسية بكلمات: "التنمر هو هواية اللبنانيين المفضلة، فلا تستطيع أن تسير في الشارع دون أن تسمع كلمات بذيئة ضدك، ولا فائدة من المبالغة في ردود الأفعال على تلك الأعمال".

7- يتميز بحركاته الاحتجاجية على المسرح وقت الغناء مستخدما الوشم والميكروفون كأداة للتعبير عن أفكاره، وعن استخدامه كلمات جنسية فى أغانيه رد بكلمات لـ"DW": "إن الجنس دائما كان حاضرا في أغانى التراث العربي وإن الادعاء بغير ذلك هو كذب".

8- أغنية "شم الياسمينة" أول أغنية عربية عبر بها عن علاقة مثلية فاشلة مر بها.