لعشاق الدفع الرباعي والصحراء.. أفضل 10 سيارات «SUV» هذا العام

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لاقت السيارات الرياضية متعددة الأغراض خلال السنوات الماضية رواجًا كبيرًا على مستوى الطلب في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أجبر العديد من الشركات لتطوير خططها التسويقية وحجز مكان كبير لتلك السيارات التي تتماشى مع مختلف الاستخدامات والطرق، في محاولة لإنهاء سيطرة عدد من الشركات المتخصصة في هذا الطراز من السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV".

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "كارز" أفضل السيارات التي تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV" خلال عام 2017 على مستوى كافة الأسواق العالمية..

نيسان مورانو

إحدى السيارات التي تعمل بالدفع الرباعي وتملك 5 مقاعد فقط، وتتمتع بمحرك ذي سعة 3500 CC يعمل بالبنزين، ويتكون من 6 سلندرات "V6" والدفع الرباعي لكامل عجلاته، مما يجعله قادرًا على ضخ قوة حصانية مقدارها 260.

هوندا بايلوت

واحدة من السيارات التي تراهن عليها الشركة اليابانية، وتعمل بالدفع الرباعي وتملك 8 مقاعد، وتتمتع بمحرك ذي سعة 3500 CC يعمل بالبنزين، ويتكون من 6 سلندرات "V6" والدفع الرباعي لكامل عجلاته، مما يجعله قادرًا على ضخ قوة مقدارها 280 حصان.

فورد إيدج

تمثل حاملة راية "فورد" في الطراز الرياضي متعدد الأغراض، وتعمل بالدفع الرباعي وتملك 5 مقاعد، وتتمتع بمحرك ذي سعة 2000 CC يعمل بالبنزين، ويتكون من 4 سلندرات على خط واحد والدفع الرباعي لكامل عجلاته، ما يؤهله لضخ قوة مقدارها 245 حصان.

جي إم سي أكاديا

تعمل السيارة التي تملك 7 مقاعد، بنظام الدفع الرباعي، وتتمتع بمحرك ذي سعة 3600 CC يعمل بالبنزين، ويتكون من 6 سلندرات "V6، والدفع الرباعي لكامل عجلاته، مما يجعله قادرًا على ضخ قوة مقدارها 310 حصان.

فولكس فاجن تيجوان

سيارة فولكس الرئيسية في هذا الطراز، وتملك 7 مقاعد، وتتمتع بمحرك ذي سعة 2000 CC يعمل بالبنزين، ويتكون من 4 سلندرات على خط والدفع الرباعي لكامل عجلاته، مما يجعله قادرًا على ضخ قوة مقدارها 184 حصان.

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هوندا CR-V

تملك 5 مقاعد، وتتمتع بمحرك ذي سعة 1500 CC يعمل بالبنزين، ويتكون من 4 سلندرات على خط وتعمل بالدفع الرباعي لكامل عجلاته، مما يجعله قادرًا على ضخ قوة مقدارها 190 حصان.

كيا سورينتو

تملك 7 مقاعد، وتتمتع بمحرك ذي سعة 2000 CC يعمل بالبنزين ويتكون من 4 سلندرات على خط والدفع الرباعي لكامل عجلاته، مما يجعله قادرًا على ضخ قوة مقدارها 240 حصان.

مازدا CX-9

تملك 7 مقاعد، وتتمتع بمحرك ذي سعة 2500 CC يعمل بالبنزين، ويتكون من 4 سلندرات على خط والدفع الرباعي لكامل عجلاته، مما يجعله قادرًا على ضخ قوة مقدارها 227 حصان.

مازدا CX-5

تخضع لخطط تطويرية كثيرة من الشركة اليابانية وتملك 5 مقاعد، وتتمتع بمحرك ذي سعة 2500 CC يعمل بالبنزين، ويتكون من 4 سلندرات على خط والدفع الرباعي لكامل عجلاته، مما يجعله قادرًا على ضخ قوة مقدارها 187 حصان.

هيونداي سانتافي

واحدة من السيارات التي تراهن عليها الشركة الكورية بقوة في الأسواق العالمية، حيث تعمل بمحرك 2000 CC ويتكون من 4 سلندرات على خط والدفع الرباعي لكامل عجلاته، مما يجعله قادرًا على ضخ قوة مقدارها 240 حصان.