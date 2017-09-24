أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني وزوجته يصطفان في طابور انتظارا للإدلاء بصوتيهما

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني وزوجته يصطفان في طابور انتظارا للإدلاء بصوتيهما

01:47 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الرئيس الألماني وزوجته يصطفان في طابور انتظارا للإدلاء بصوتيهما

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير

برلين - (د ب أ):

أدلى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأحد بصوته في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت منذ صباح اليوم.

ورافق شتاينماير زوجته، إيلكه بودنبندر حيث توجها إلى مقر اللجنة في مدرسة ابتدائية بحي تسيلندورف في العاصمة برلين، وأدلى الرئيس وزوجته بصوتيهما في طقس بارد ممطر.

ووجه وزير الخارجية الألماني السابق، الشكر إلى نحو 650 ألف معاون في اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن هؤلاء المعاونين أسهموا في حسن سير الانتخابات هذا العام.

ووقف كل من شتاينماير وزوجته في طابور المنتظرين وتجاذبا أطراف الحديث مع آخرين من الوقوف قبل أن يصلا إلى صندوق الاقتراع.

وأبدى شتاينماير سعادته بالمشاركة الانتخابية التي بدت حيوية.

وكتب السياسي الاشتراكي الديمقراطي في مقال بصحيفة "بيلد أم زونتاج" الصادرة اليوم قائلا: "حق الانتخاب حق للمواطن، وبالنسبة لي فانا أراه أفضل واجب للمواطن في إطار الديمقراطية"، وأضاف موجها حديثه إلى مواطنيه:" اذهبوا إلى الانتخاب".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • الرئيس الألماني: الديمقراطية يمكن أن تضيع منا

    أخبار

  • الرئيس الألماني يلتقط صور "سيلفي" مع مواطنيه في يوم "القصر المفتوح"

    أخبار

  • الرئيس الألماني يدعو المواطنين لاحتفال شعبي في حديقة قصره الرئاسي

    أخبار

إعلان

571fcfc445.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته