الرئيس الألماني وزوجته يصطفان في طابور انتظارا للإدلاء بصوتيهما

برلين - (د ب أ):

أدلى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأحد بصوته في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت منذ صباح اليوم.

ورافق شتاينماير زوجته، إيلكه بودنبندر حيث توجها إلى مقر اللجنة في مدرسة ابتدائية بحي تسيلندورف في العاصمة برلين، وأدلى الرئيس وزوجته بصوتيهما في طقس بارد ممطر.

ووجه وزير الخارجية الألماني السابق، الشكر إلى نحو 650 ألف معاون في اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن هؤلاء المعاونين أسهموا في حسن سير الانتخابات هذا العام.

ووقف كل من شتاينماير وزوجته في طابور المنتظرين وتجاذبا أطراف الحديث مع آخرين من الوقوف قبل أن يصلا إلى صندوق الاقتراع.

وأبدى شتاينماير سعادته بالمشاركة الانتخابية التي بدت حيوية.

وكتب السياسي الاشتراكي الديمقراطي في مقال بصحيفة "بيلد أم زونتاج" الصادرة اليوم قائلا: "حق الانتخاب حق للمواطن، وبالنسبة لي فانا أراه أفضل واجب للمواطن في إطار الديمقراطية"، وأضاف موجها حديثه إلى مواطنيه:" اذهبوا إلى الانتخاب".