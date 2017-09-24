بالصور.. "الزلط والرمل" يحاصر طلبة مدرسة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تسببت أعمال الإنشاءات والترميم بسور مدرسة الخارجة الثانوية بنين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، في تكوين أكوام من مواد البناء كالزلط والرمل حاصرت الطلبة داخل مدرستهم، وشكلت إعاقة لهم في عملية الدخول والخروج من وإلى مدرستهم في أول يوم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وعبر أولياء الأمور بمدينة الخارجة، لـ"مصراوي"، عن استيائهم من استمرار أعمال الصيانة وإقامة سور بمدرسة الخارجة الثانوية لموعد بدء الدراسة مما عرض أبنائهم لمخاطر الإصابة بمواد البناء عند الدخول أو الخروج.

يؤكد أحمد حمدي، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الخارجة الثانوية بنين، أنهم دخلوا بصعوبة المدرسة بسبب أكوام مواد البناء التي تحاصر المدرس من الخارجة، لإنشاء سور جديد للمدرسة وهو الأمر الذي يسبب مشكلتين الأولي في مشاجرات الطلبة مع بعضها مما يسهل لهم استخدام مواد البناء، فيها ويعرضهم لإصابات خطيرة، وحرمان الطلبة من قضاء الفسحة والأنشطة بشكل طبيعي في فناء المدرسة، بسبب تشديد الرقابة عليهم خشية الهرب من المدرسة بسبب عدم وجود سور لها.

أضاف أحمد عامر، ولي أمر طالب بالمدرسة، أنه يناشد المسئولين أما وقف أعمال بناء السور لحين انتهاء الفصل الدراسي الأول، أو نقل أبنائهم لمدرسة السادات الثانوية بنين جنوب مدينة الخارجة لفترة مسائية أو حتى دمجهم حرصا على حياتهم ومنعا لإصابتهم بأي كسور أو كدمات أو أي إصابات، بسبب تشوين مواد البناء في فناء المدرسة، مما يعرض حياة الطلبة للخطر واصفا بما يحدث "بالمهزلة".

من جانبه أكد مدير عام إدارة الخارجة التعليمية، أنور سالم فرجة، لـ"مصراوي"، أن عملية إقامة سور بمدرسة الثانوية ستنتهي خلال شهر تقريبا من الآن حيث بدأت أعمال الإنشاءات من شهرين مواكبة لأعمال توسعة شارع البارودي نظرا للكثافة المرورية بالشارع وقلة عرضه.

وأضاف فرجة، أن عملية إقامة السور خارج المدرسة لن تؤثر على سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وتمكن القائمون على أعمال الإنشاء من تأمين عملية دخول وخروج الطلبة من خلال إقامة حاجز خشبي يسمح لهم بالمرور من جانبين في المدرسة.