بالصور.. "ميكي" يستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمدرسة شرم الشيخ للغات
بالصور.. "ميكي" يستقبل تلاميذ رياض الأطفال بمدرسة شرم الشيخ للغات
01:47 م الأحد 24 سبتمبر 2017
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بالصور.. رجل مرور ببورسعيد يساعد التلاميذ على عبور الشارع
جنوب سيناء- داليا منير:
استقبل أطفال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، أول أيام العام الدراسي الجديد بحفل لرياض اﻷطفال وتزينت المدرسة بالبالونات الملونة وعرائس بعض الشخصيات الكرتونية "ميكي ماوس" و"ميمي" للعب مع اﻷطفال.
ورصدت عدسه "مصراوي" مظاهر الاحتفال بالعام الدراسي الجديد من داخل المدرسة بحضور القيادات التعليمية بالمحافظة.
وقالت "دينا عامر" مدير المدرسة أن ما نفعله الآن مع طلبة رياض اﻷطفال هو ترحيب بهم على طريقتهم الطفولية حتى يحبون المدرسة ويشعرون بجو الألفة من أول يوم دراسة.
وأكدت أن التلاميذ تسلموا جميع الكتب التابعة للوزارة ولا يوجد أي معوقات لبدء عام سعيد ملئ بالنشاط لدى الطلبة، مؤكدة أن المدرسة مؤمنة بكاميرات مراقبة لرصد أي مخالفة لاطمئنان على أبنائنا الصغار.
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