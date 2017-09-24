الوجه الآخر لأول يوم دراسي بالقليوبية: "باعة جائلين.. ومراجيح بلبس المدرسة"- صور
الوجه الآخر لأول يوم دراسي بالقليوبية: "باعة جائلين.. ومراجيح بلبس المدرسة"- صور
01:45 م الأحد 24 سبتمبر 2017
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
30 صورة ترصد أول أيام العام الدراسي الجديد بالقاهرة والجيزة
كتبت- ياسمين محمد:
تصوير- نادر نبيل:
رغم البهجة ببدء العام الدراسي الجديد إلا أن هناك صورًا آخرى للأسى بمدارس بعض محافظات الجمهورية، حيث رصدت عدسة "مصراوي"، عدة صور في بعض مدارس منطقة "القلج" بمحافظة القليوبية تعبر عن إهمال جسيم في حقوق الطلاب من قبل المسؤولين.
ورصدت بعض الصور طلابًا في مراحلهم الأولى يعبرون جسرًا فوق أحد "الرشاحات" وعلى جانبيه أكوام من القمامة.
هذا إلى جانب انتشار الباعة الجائلين أمام المدارس، على الرغم من مخاطبة وزارة التربية والتعليم، لوزارة التنمية المحلية برفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس.
كما تم رصد انتشار بعض الألعاب في محيط المدارس، الأمر الذي دفع بعض الطلاب لركوب "المراجيح" بالزي المدرسي، قبل انطلاق صافرة طابور الصباح.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات
-
"التعليم" ترد: هل دشّن الهلالي مبادرة "طابور الصباح" في يوم إجازة
إعلان
إعلان