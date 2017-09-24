الوجه الآخر لأول يوم دراسي بالقليوبية: "باعة جائلين.. ومراجيح بلبس المدرسة"- صور

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- نادر نبيل:

رغم البهجة ببدء العام الدراسي الجديد إلا أن هناك صورًا آخرى للأسى بمدارس بعض محافظات الجمهورية، حيث رصدت عدسة "مصراوي"، عدة صور في بعض مدارس منطقة "القلج" بمحافظة القليوبية تعبر عن إهمال جسيم في حقوق الطلاب من قبل المسؤولين.

ورصدت بعض الصور طلابًا في مراحلهم الأولى يعبرون جسرًا فوق أحد "الرشاحات" وعلى جانبيه أكوام من القمامة.

هذا إلى جانب انتشار الباعة الجائلين أمام المدارس، على الرغم من مخاطبة وزارة التربية والتعليم، لوزارة التنمية المحلية برفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس.

كما تم رصد انتشار بعض الألعاب في محيط المدارس، الأمر الذي دفع بعض الطلاب لركوب "المراجيح" بالزي المدرسي، قبل انطلاق صافرة طابور الصباح.