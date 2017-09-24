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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة "بحوث الفلزات"​

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة "بحوث الفلزات"​

01:36 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

قدم الدكتور طه مطر، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، تقريرًا حول أنشطة المركز بشأن التعاون العلمي الدولي، وتوجيه مجالاته لخدمة رؤية للتنمية، إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار التقرير إلى المشروعات الجديدة التي قام بها المركز مع بعض الجهات الدولية، ومنها: مشروع إنتاج وقود مخلف الخواص، وتخزين الطاقة، والممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بالتعاون مع كل من ألمانيا واليونان وتونس، وكذا مشروع "تحسين معدل القدرة الكهروكيميائية لتخزين الطاقة الشمسية" والممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (‏STDF‏) بالتعاون مع وزارة التعليم والبحث العلمي ‏الألمانية (‏BMBF‏).

كما كشف التقريرعن وجود عدد من المشروعات الجاري تنفيذها مع (الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وبلغاريا، وجنوب إفريقيا، وإيطاليا) ومنها: مشروع مواد جديدة لتطبيقات الخلايا الشمسية، والممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بالتعاون مع جنوب إفريقيا.

وأضاف التقرير: "هذا بجانب مشروع استراتيجية منهجية صديقة للبيئة من أجل القضاء على خلايا طحالب المد الحمراء والسموم في مصادر المياه العذبة والبحرية، الذي يأتي ضمن برنامج التعاون المصري الأمريكي".

بالإضافة إلى مشروع تحسين اقتصاديات إنتاج الطاقة الكهربية النظيفة بتصميم وإنتاج وصلات معدنية داخلية عالية الأداء من الصلب بالشراكة مع إيطاليا، ومشروع تطوير إنتاج الصلب والسبائك الحديدية بتكنولوجيا الإضافات النانومترية بالشراكة مع بلغاريا، ومشروع تطوير تحلية المياه بالشراكة مع جامعة كارلسرو للعلوم التطبيقية بألمانيا.

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