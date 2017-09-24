"بوينج" تطلق برنامجًا تعليميًا جديدًا لطلاب الثانوية العامة بـ 11 محافظة

كتب- طه عبيد:

أطلقت شركة بوينج العالمية المتخصصة في صناعة الطائرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، برنامجها الخاص بالتعليم عبر الإنترنت "Curiosity Machine"، لطلاب المدارس الثانوية.

وقالت الشركة، في بيان لها الأحد، إن الهدف من البرنامج تعليم الطلاب مجموعة مختلفة من المهارات المتخصصة في مجال الهندسة، ويشمل البرنامج الذي أطلقته الشركة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها: تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال تحديات تصميم عملية في مجال الهندسة، ويقدم كل تحدي بعض العلوم الأساسية أو المفاهيم الهندسية ، ويتم تكليف الطلاب باستخدام مواد بسيطة للكشف عن حلول يمكن تطبيقها.

كما يهدف البرنامج إلى تحفيز الطلاب في مصر إلى التعمق أكثر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطيران.

وقال برنارد دان رئيس شركة بوينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إنهم يسعون للاستثمار في التعليم التفاعلي عالي الجودة، حيث تؤكد بوينج على التزامها بتمكين وإلهام الأجيال المقبلة لاستكشاف مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهندسة الطيران ، وقال حقق البرنامج نجاحًا لافتًا في الشرق الأوسط .

وأضاف: "تابعت وزارة التربية والتعليم المصرية عن كثب نجاح برنامج "Curiosity Machine"، الذي أطلق لأول مرة في الشرق الأوسط العام الماضي ، ويعتبر البرنامج إحدى مبادرات مؤسسة Iridescent التي تدعمها بوينج، وتعد Iridescent مؤسسة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تدرب المهندسين والعلماء وأولياء الأمور لتقديم أحدث علوم "ستيم" للأطفال وعائلاتهم .

من جانبه، قال دونالد ستنبرغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة التعليم العالمي هذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبوينج، توفر إمكانية حصول طلاب من 11 مدرسة ثانوية متخصصة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على تعليم حديث عبر البرنامج.

وأضاف ستنبرغ: "شاهدت بنفسي الإنجازات اللافتة التي حققها هؤلاء الشباب، بمن فيهم شابات مدرسة المعادي في القاهرة، وسوف تسهم مشاركتهم بهذا البرنامج في تمكينهم من بلوغ آفاق جديدة كليًا، وأقيم البرنامج ضمن 11 مدرسة ثانوية عامة في مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط وكفر الشيخ والإسماعيلية والأُقصر والبحر الأحمر والمنوفية والغربية ، يتم تعليم الطلاب مبادئ العلوم والهندسة".

