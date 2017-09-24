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هشام عرفات يبحث مع وفد بريطاني الفرص الاستثمارية في قطاع النقل

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مصراوي Masrawy

هشام عرفات يبحث مع وفد بريطاني الفرص الاستثمارية في قطاع النقل

01:28 م الأحد 24 سبتمبر 2017

هشام عرفات يبحث مع وفد بريطاني الفرص الاستثمارية في قطاع النقل

هشام عرفات وزير النقل والسفير البريطاني جون كاسن

كتب - عبدالله قدري:

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الأحد، السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، وجيفرى دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني إلى ، ووفد من الشركات البريطانية لبحث الفرص الإستثمارية التي يمكن للجانب البريطاني أن يشارك فيها

وعرض وزير النقل الفرص الاستثمارية في مصر، حيث أكد أن هناك فرص للاستثمار في قطاع السكك الحديدية وإعادة تأهيل وتطوير كافة عناصر المنظومة ( ورش –بنية اساسية) بما يحقق خدمة جيدة للمواطن وفرصاً أخري في قطاع النقل البحري لاسيما في موانئ الأسكندرية ودمياط ، لافتاً إلي أنه سيتم ربط الموانئ المصرية بمناطق لوجيستية لنقل جزء من نشاط الموانئ لتلك المناطق لخلق فرص عمل حقيقية وتحقيق التنمية المستدامة

واستعرضت الشركات البريطانية خبراتها في كيفية تدعيم قطاع النقل في مصر سواء في البنية الأساسية في مجال السكك الحديدية أو مترو الانفاق او في مجال الطرق والموانئ البحرية كما بحث الجانبين إقامة ورش عمل خاصة بتطوير منظومة السكك الحديدية والفرص الاستثمارية بها، وكذلك في مجال المناطق اللوجيستية

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن استعداد عدد كبير من الشركات البريطانية بالاستثمار في قطاع النقل بمصر، واستعداد بلاده لدعم ونقل الخبرات الإنجليزية لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير اهتمام الوزارة بتعظيم التعاون مع الشركات البريطانية في قطاع تطوير السكك الحديدية وتطوير الموانئ البحرية وكذلك في تطبيق منظومة ITS للسلامة علي الطرق.

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