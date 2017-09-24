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بالصور.. ابتعدي عن هذه الملابس في الجامعة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ابتعدي عن هذه الملابس في الجامعة

01:24 م الأحد 24 سبتمبر 2017

كتبت- هاجر حاتم:

تحتاج الفتاة الجامعية لملابس مريحة وعصرية في نفس الوقت، إلا أن بعض الفتيات يقعن في أخطاء الموضة عند ارتدائهن لقطع غير مناسبة أثناء الذهاب للتعلم، نستعرضها لك بالصور من موقع pinterest.

- الليجنج "Leggings"

الليجنج

هذه الصيحة لا تصلح على الإطلاق في الجامعة، فأنتِ لست على الشاطئ، كما أنها ستفقدك وقارك.

- الملابس الشفافة

الملابس الشفافة

هذه النوعية من الملابس تناسب فقط السهرات الليلية، والخروجات الكلاسيكية.

- الكعب العالي

الكعب العالي

طبيعة الجامعة تحتاج لكثير من الحركة، لهذا أنتي بحاجة لحذاء مريح، وفي حالة كنت تفضلين الكعب العالي يمكنك اختيار الكعب العالي متساوي الطول.

- الملابس اللامعة مع التطريز

الملابس اللامعة مع التطريز

ستجعل مظهرك ملفت بشكل لن تحبينه خاصًة عندما نسيرين تحت أشعة الشمس.

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مصراوي Masrawy

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