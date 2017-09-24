أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بعد جولة الوزير.. أهالي الأسمرات: لا يوجد مكان لأولادنا بالمدارس

Google+ Print
بعد جولة الوزير.. أهالي الأسمرات: لا يوجد مكان لأولادنا بالمدارس بعد جولة الوزير.. أهالي الأسمرات: لا يوجد مكان لأولادنا بالمدارس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حدثت مشادات بين أولياء أمور طلاب حي الأسمرات وإدارة مدرسة "تحيا ٢" عقب انتهاء جولة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم.

ورصد "التحرير" عددا من شكاوى أولياء الأمور، الذين أكدوا أن أولادهم لم يتم قبولهم في المدرسة ولا يعرفون الأسباب، مؤكدين أنهم قاموا بتقديم ملفات أبنائهم في هذه المدرسة، ولكنهم قد تفاجئوا صباح اليوم بأن مديرة المدرسة تبلغهم أن أولادهم ليسوا مسجلين هنا.

وقال أولياء الأمور: "إحنا مش لاقيين أسماء اولادنا.. جبناهم بلبس المدرسة واتفاجئنا إن أسمائهم مش موجودة".

شاهد أيضا

وبناء على ذلك قامت فريدة مجاهد مديرة التربية والتعليم بالقاهرة باستقبال شكاوى أولياء الأمور، وقد فوجئت مجاهد أن باب التحويلات الخاص بالمدرسة مغلق، وعلى الفور أمرت بفتح باب التحويل لاحتواء المشكلة.

ويجري الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من المدارس، من بينها حضور طابور الصباح بمدرسة تحيا مصر بحي الأسمرات، ثم يتوجه بعد ذلك إلى محافظة بورسعيد، لتفقد عدد من المدارس بها للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة