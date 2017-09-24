بعد جولة الوزير.. أهالي الأسمرات: لا يوجد مكان لأولادنا بالمدارس

التحرير

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حدثت مشادات بين أولياء أمور طلاب حي الأسمرات وإدارة مدرسة "تحيا مصر ٢" عقب انتهاء جولة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم.

ورصد "التحرير" عددا من شكاوى أولياء الأمور، الذين أكدوا أن أولادهم لم يتم قبولهم في المدرسة ولا يعرفون الأسباب، مؤكدين أنهم قاموا بتقديم ملفات أبنائهم في هذه المدرسة، ولكنهم قد تفاجئوا صباح اليوم بأن مديرة المدرسة تبلغهم أن أولادهم ليسوا مسجلين هنا.

وقال أولياء الأمور: "إحنا مش لاقيين أسماء اولادنا.. جبناهم بلبس المدرسة واتفاجئنا إن أسمائهم مش موجودة".

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وبناء على ذلك قامت فريدة مجاهد مديرة التربية والتعليم بالقاهرة باستقبال شكاوى أولياء الأمور، وقد فوجئت مجاهد أن باب التحويلات الخاص بالمدرسة مغلق، وعلى الفور أمرت بفتح باب التحويل لاحتواء المشكلة.

ويجري الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من المدارس، من بينها حضور طابور الصباح بمدرسة تحيا مصر بحي الأسمرات، ثم يتوجه بعد ذلك إلى محافظة بورسعيد، لتفقد عدد من المدارس بها للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد.