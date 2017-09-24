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التعليم: عملنا وجبة مدرسية ممتازة.. ولا شكاوى من استلام الكتب

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التعليم: عملنا وجبة مدرسية ممتازة.. ولا شكاوى من استلام الكتب التعليم: عملنا وجبة مدرسية ممتازة.. ولا شكاوى من استلام الكتب

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن السنة الدراسية الجديدة ستشهد استخداما موسعا للوسائل التكنولوجية لإدارة العملية التعليمية.

وأضاف شوقي، خلال تصريحاته ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "أم بي سي 2"، اليوم الأحد: "قضينا موسم الصيف بالكامل عشان نعمل وجبة دراسية ممتازة بشكل أفضل دون أي مشاكل، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعى والزراعة". 

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وذكر أنه لا شكاوى حتى الآن من استلام الكتب المدرسية، وتم تسليم وطباعة أكثر من 98% من الكتب، موضحا أن هناك استعدادات بدأتها الوزارة منذ فترة لاستقبال العام الدراسي.

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