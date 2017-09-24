بالصور.. رجل مرور ببورسعيد يساعد التلاميذ على عبور الشارع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أقدم عدد من رجال المرور بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على مساعدة تلاميذ المدارس على عبور الشوارع للذهاب إلى مدارسهم.

وشهد محيط المدارس حالة من الاستنفار الأمني لقوات مديرية الأمن برئاسة اللواء أمجد عبدالفتاح، بكافة أحياء المحافظة، حيث انتشرت قوات الأمن بمحيط المدارس لتأمينها، وضبط أي عناصر إجرامية خارجة عن القانون، كما جابت مجموعات الانتشار السريع والأقوال الأمنية شوارع المحافظة، وانتشر رجال المرور بكافة الشوارع لتسهيل الحركة المرورية خاصة أمام المدارس.

وفرضت مديرية الأمن سيطرتها من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المحافظة لإحكام القبضة الأمنية عليها، وكثفت القوات من الإجراءات التفتيشية على رواد المدينة الساحلية.