تعرف على الجائزة المالية للفائز بدوري أبطال إفريقيا هذا العام

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قال عبد المنعم شطة، رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إن الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم سيحصل على 3.5 مليون دولار.

وأضاف «شطة» اليوم الأحد، في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف» عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن البطل يحصل على 3.5 مليون دولار والحاصل على المركز الثاني ينال على مليوني دولار".

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وأضاف أن الجوائز المالية يحصل عليها الفرق من المركز الأول وحتى الثامن، بخلاف الجوائز المالية الأخرى التي يحصل عليها البطل جراء مشاركته في كأس العالم للأندية.

كان «شطة» هنأ الأهلي بالفوز على الترجي والصعود لنصف نهائي البطولة، مصرحًا: «الأهلي فريق كبير وقادر على الفوز على أي منافس، أقولها على مسئوليتي الأهلي فاز على الترجي رغما عن أنف الحكم».