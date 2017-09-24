مصر توقع بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي

كتبت- هاجر حسني:

يتوجه محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى الصين للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للربط الكهربائي 2017 الذي تنظمه المنظمة العالمية للربط الكهربائى GEIDCO، المنعقد في بكين خلال الفترة من 25 إلى 28 من الشهر الجاري.

وأعلن بيان الوزارة، الصادر اليوم الأحد، أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على أول بروتوكول للتعاون بين مصر والمنظمة يتضمن دعم التعاون في مجالات تطوير قطاع الكهرباء في مصر والربط الكهربائي العالمي.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور شاكر، بزيارة مراكز التحكم بالصين، فضلًا عن زيارة مقر شركة State Grid.