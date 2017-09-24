أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مصر توقع بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي

Google+ Print
مصر توقع بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي مصر توقع بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي

مصراوي Masrawy

توقع بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي

01:19 م الأحد 24 سبتمبر 2017

مصر توقع بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي

كتبت- هاجر حسني:

يتوجه محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى الصين للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للربط الكهربائي 2017 الذي تنظمه المنظمة العالمية للربط الكهربائى GEIDCO، المنعقد في بكين خلال الفترة من 25 إلى 28 من الشهر الجاري.

وأعلن بيان الوزارة، الصادر اليوم الأحد، أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على أول بروتوكول للتعاون بين مصر والمنظمة يتضمن دعم التعاون في مجالات تطوير قطاع الكهرباء في مصر والربط الكهربائي العالمي.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور شاكر، بزيارة مراكز التحكم بالصين، فضلًا عن زيارة مقر شركة State Grid.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحف الأحد تحلل مشاركة الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم

    أخبار

  • ​خبراء: العلاقة بين مصر وأمريكا آخذة في التطور

    أخبار

  • سفير الاتحاد الأوروبي: سنظل شريكا تنمويا لمصر في قطاع الزراعة

    أخبار

  • "إسماعيل" يلتقى نائب الرئيس التنفيذي لـ"شنايدر إليكتريك"

    أخبار

إعلان

18c1f95f04.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة