ضبط صاحب شركة ألماني الجنسية هارب من 29 حكم قضائي بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على صاحب شركة لدهان السيارات لهروبه من 29 حكما قضائيا بأكتوبر.

تبين بالفحص أن المتهم "يحيى أ."، 57 سنة، ألماني الجنسية من أصل لبناني، مطلوب في 29 قضية (17 حبس - 12 غرامات)، منها قضيتان بقسم شرطة بولاق أبو العلا.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتنفيذ.