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ضبط صاحب شركة ألماني الجنسية هارب من 29 حكم قضائي بأكتوبر

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ضبط صاحب شركة ألماني الجنسية هارب من 29 حكم قضائي بأكتوبر ضبط صاحب شركة ألماني الجنسية هارب من 29 حكم قضائي بأكتوبر

مصراوي Masrawy

ضبط صاحب شركة ألماني الجنسية هارب من 29 حكم قضائي بأكتوبر

01:19 م الأحد 24 سبتمبر 2017

ضبط صاحب شركة ألماني الجنسية هارب من 29 حكم قضائي بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على صاحب شركة لدهان السيارات لهروبه من 29 حكما قضائيا بأكتوبر.

تبين بالفحص أن المتهم "يحيى أ."، 57 سنة، ألماني الجنسية من أصل لبناني، مطلوب في 29 قضية (17 حبس - 12 غرامات)، منها قضيتان بقسم شرطة بولاق أبو العلا.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتنفيذ.

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مصراوي Masrawy

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