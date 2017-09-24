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الإفتاء: يحق لولي الأمر منع ضرب التلاميذ بالمدارس

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الإفتاء: يحق لولي الأمر منع ضرب التلاميذ بالمدارس الإفتاء: يحق لولي الأمر منع ضرب التلاميذ بالمدارس

مصراوي Masrawy

الإفتاء: يحق لولي الأمر منع ضرب التلاميذ بالمدارس

01:11 م الأحد 24 سبتمبر 2017

الإفتاء: يحق لولي الأمر منع ضرب التلاميذ بالمدارس

كتب ــ محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء، أن الإسلام هو دين الرحمة، ووصف اللهُ حبيبَه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾.

وأضافت دار الإفتاء، في بيان لها اليوم الأحد، أن أَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم رحمة الصغير مِن الكبائر؛ فقال: "لَيْسَ مِنَّا مَن لمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا"، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلًا قَطُّ، فوجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته العطرة في ذلك.

وأشارت الدار، إلى أن الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا، فوجب التعامل معه -بغير ضرب- على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب؛ لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب محرَّم أو ترك واجب.

وأكدت، أن التعامل مع تلاميذ المرحلة الثانوية يكون من منطلق أنهم مكلَّفون بالغون، والبالغ لا يُضرَبُ إلا في حدٍّ أو تعزير، وهو من سلطة ولي الأمر ولا يكون إلا بإذنه.

ولفتت إلى أنه إذا رأى وليُّ الأمر منعَ الضرب في المدارس بمراحلها المختلفة، بل وتوقيعَ العقوبة على مُمارِسِهِ، فله ذلك شرعًا، ويجب الالتزام به.

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مصراوي Masrawy

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