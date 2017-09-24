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التعليم: العام الدراسي الحالي لن يكون اعتياديًا.. ودمج التكنولوجيا بالمنظومة تدريجيًا

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التعليم: العام الدراسي الحالي لن يكون اعتياديًا.. ودمج التكنولوجيا بالمنظومة تدريجيًا التعليم: العام الدراسي الحالي لن يكون اعتياديًا.. ودمج التكنولوجيا بالمنظومة تدريجيًا

مصراوي Masrawy

التعليم: العام الدراسي الحالي لن يكون اعتياديًا.. ودمج التكنولوجيا بالمنظومة تدريجيًا

01:00 م الأحد 24 سبتمبر 2017

التعليم: العام الدراسي الحالي لن يكون اعتياديًا.. ودمج التكنولوجيا بالمنظومة تدريجيًا

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسي الجديد 2017/ 2018، لن يكون عامًا اعتياديًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير أسلوب التدريس وخطة اليوم الدراسي، من خلال تدريب المعلمين.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات صحفية، الأحد، على هامش حضوره افتتاح مدرسة تحيا (1) للتعليم الأساسي، بحي الأسمرات، في أول أيام العام الدراسي الجديد، إن هذا العام سيشهد تجربة دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية، من خلال إدخال محتوى بنك المعرفة إلى بعض الصفوف، ومن ثم الشروع في تجربة "تابلت" لكل طالب.

وأكد شوقي، أنه سيتم إدخال الوسائل التكنولوجية إلى العملية التعليمية بالتدريج، حتى يتثنى تدريب المعلمين عليها، ويستوعب الطلاب النقلة التي ستشهدها العملية التعليمية، تمهيدًا للانطلاق نحو النظام التعليمي الجديد بدءًا من العام الدراسي المقبل 2018/ 2019.

وقال شوقي، إن طلاب الأسمرات، انتقلوا إليها من طبقات اجتماعية لها خصوصية، وقد لا يستوعبوا فكرة استخدام السبورات الذكية بشكل مفاجئ لذا سيتم التدرج في إدخال التكنولوجيا للمدارس.

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