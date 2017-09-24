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بالصور.. محافظ السويس لتلميذ شعره طويل: "قول لماما وهي عارفة هتعمل إيه"

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بالصور.. محافظ السويس لتلميذ شعره طويل: "قول لماما وهي عارفة هتعمل إيه" بالصور.. محافظ السويس لتلميذ شعره طويل: "قول لماما وهي عارفة هتعمل إيه"

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ السويس لتلميذ شعره طويل: "قول لماما وهي عارفة هتعمل إيه"

01:19 م الأحد 24 سبتمبر 2017

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لخطورته على التلاميذ.. إزالة عقار آيل للسقوط بجوار مدرسة في الإسكندرية (صور)

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لخطورته على التلاميذ.. إزالة عقار آيل للسقوط بجوار مدرسة في الإسكندرية

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، مدرسة محمد حافظ الابتدائية، اليوم الأحد، للوقوف على انتظام العملية التعليمة في أول أيام الدراسة.

ودخل حامد فصل الصف الثاني الابتدائي، وطالب معلمة الفصل بتخصيص اليوم الأول للتعارف بين الطلاب، قائلا للمعلمة: "هنعوضلك الحصص في يوم تاني"، وبدأ بسؤال التلاميذ عن أسمائهم.

"مين اسمه أحمد" سأل اللواء حامد، فرفع عدد من الطلاب أيديهم، فابتسم وداعب زملائهم قائلا: "أنتوا عرفتم مين اسمهم أحمد"، ثم سأل "كام واحد اسمه محمد" فرفع عدد من التلاميذ أيديهم، وكان من بينهم طفل شعره طويل يتجاوز كتفه فظنه المحافظ ومدير التعليم طفلة.

"إنتي اسمك محمد، ولا باباكي" قالها مدير التعليم وهو يضحك، قبل أن يخبره الطفل ذو الشعر الطويل أن اسمه محمد علي، بينما رد زملاءه الأطفال، بأن محمد شعره طويل، فقال المحافظ للطفل: "لما تروح احكي لماما على اللي حصل، وهي عارفه هتعمل إيه".

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