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بالصور- انتظام الدراسة بالسويس.. والمحافظ: طابور الصباح يجدد الطاقة

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بالصور- انتظام الدراسة بالسويس.. والمحافظ: طابور الصباح يجدد الطاقة بالصور- انتظام الدراسة بالسويس.. والمحافظ: طابور الصباح يجدد الطاقة

مصراوي Masrawy

بالصور- انتظام الدراسة بالسويس.. والمحافظ: طابور الصباح يجدد الطاقة

01:14 م الأحد 24 سبتمبر 2017

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لخطورته على التلاميذ.. إزالة عقار آيل للسقوط بجوار مدرسة في الإسكندرية (صور)

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لخطورته على التلاميذ.. إزالة عقار آيل للسقوط بجوار مدرسة في الإسكندرية

السويس- حسام الدين أحمد:

انتظمت الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد بمدارس السويس، اليوم الأحد، بحضور 167 ألف طالب وطالبة، بمختلف مراحل التعليم، مقيدين في 303 مدرسة حكومية وخاصة بالمحافظة.

وبدأ طابور الصباح في المدارس الواقعة بنطاق المدينة في السابعة 45 دقيقة، بينما مدارس القطاع الريفي والكائنة بالمدن الجديدة النائية، فبدأ فيها الطابور 8 صباحا.

وخرج اللواء أحمد حامد محافظ السويس في جولة صباحية على المدارس، بدأها بمدرسة بن سيناء الثانوية بنات بمدينة السلام 2، وحرص حامد على حضور الطابور وتحية العلم، بالمدرسة وعقب ذلك تفقد مدرسة شادية سلامة الثانوية بنات بضاحية الصباح.

"نقطة بداية للتغيير في المستوي، وبث الروح المعنوية" يقول اللواء أحمد حامد، وهو يتحدث للطالبات عن بداية العام الدراسي الجديد، وطالبهن بالاجتهاد والعمل والمذاكرة أولا بأول، وعدم تأجيل ما يدرسوه لليوم التالي.

وأشار اللواء حامد إلى ضرورة أن يضع كل طالب وطالبة هدف ويجتهد في المذاكرة للوصول إليه، وأضاف "الطالب أو الطالبة الأول على المدرسة مش أذكى واحد.. لكن اجتهد والله يكافئه".

وأضاف حامد أنه من الضروري حضور الطلاب والطالبات طابور الصباح، لانه يجدد الطاقة قبل بدء اليوم الدراسي، مع تحية العلم في فناء المدرسة لأنه رمز للانتماء لهذا الوطن، ووجه المحافظ بتخصيص الحصة الأولى في مدارس السويس الثانوية، للحديث عن مكانة في التاريخ.

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