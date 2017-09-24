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مصرع شخص إثر إصابته بطلق ناري في حفل زفاف بأسيوط

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مصرع شخص إثر إصابته بطلق ناري في حفل زفاف بأسيوط مصرع شخص إثر إصابته بطلق ناري في حفل زفاف بأسيوط

مصراوي Masrawy

مصرع شخص إثر إصابته بطلق ناري في حفل زفاف بأسيوط

01:10 م الأحد 24 سبتمبر 2017

مصرع شخص إثر إصابته بطلق ناري في حفل زفاف بأسيوط

مستشفى القوصية المركزي

أسيوط - أسامة صديق:

لقى شخص مصرعه، صباح اليوم الأحد، إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء إطلاق النيران في حفل زفاف بمركز القوصية في أسيوط.

تلقى اللواء جمال مصطفى شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الأنصار التابعة للمركز بمصرع "محمد.ع" إثر إصابته بطلق نارى في الرأس أثناء إطلاق أعيرة نارية من سلاح آلي خلال الاحتفال والتحية في حفل زفاف، أودى بحياته على الفور وتوفي متأثرا بالإصابة.

تم نقل الجثة لمستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة لحين استخراج تصريح الدفن، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة لرصد أي شبهة جنائية وضبط الجاني.

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