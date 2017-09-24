تأجيل دعوى خلع زينة من الفنان أحمد عز لجلسة 19 نوفمبر

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل نظر رابع جلسات الدعوى القضائية التي أقامتها الفنانة زينة لتطليقها من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع منه إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل؛ للمستندات.

يذكر أن معتز الدكر محامي الفنانة زينة، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة"، من الفنان أحمد عز، طلقة بائنة للخلع، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.