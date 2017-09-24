مسؤول البريد سرق مليون و700 ألف جنيه: "كنت هشغلهم في الحلال"

كتب – فتحي سليمان:

قال "ثروت"، وكيل مكتب بريد مركز البداري في محافظة أسيوط، إنه تعرض للنصب من قبل مستثمرين أوهموه بتشغيل تلك الأموال في أحد المجالات العقارية واعتقد أنه سيقوم بتسديد المبالغ التي استولى عليها فور تربحه من المشروع الاستثماري المزعوم.

وألقت مباحث البريد برئاسة العميد صلاح سالم رئيس إدارة المباحث الجنائية بالبريد القبض على ثروت س. ا” وكيل مكتب بريد البداري الرئيسي بمحافظة أسيوط؛ لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مليون و700 ألف جنيه من حسابات العملاء بدون وجه حق، واستغلال منصبه الوظيفي بالاطلاع على حسابات العملاء والتحكم فيها.

وقال المتهم، إنه استهدف حسابات العملاء التي لا يدخل عليها أصحابها ويضعون أموالهم فيها وديعة لأبنائهم منذ الصغر لتأمين مستقبلهم ويقومون بإيداع مبالغ مالية لهم مع كل مناسبة.

وأوضح المتهم أن تلك الحسابات التي لا يسأل عنها أصحابها هي التي قام بالاستيلاء منها على بعض الأموال معتقداً أنه سيعيدها مرة أخرى عقب تربحه من مشروع استثماري أوهمه آخرين بالمشاركة فيه.

أشار المتهم، إلى اعتقاده بأنه سينجو بفعلته بمجرد إعادة تلك المبالغ التي استولى عليها: "كنت هشغلهم بالحلال وارجعهم تاني" وذلك عقب تحقيق حلمه والتربح من مشروعه الجديد لكنه وقع في فخ عصابة نصبت عليه، حتى اكتشف رجال مباحث البريد اختلاسه لتلك الأموال فتم ضبطه، وأعاد 168 ألف جنيه من تلك الأموال وعجز عن سداد الباقي.

أمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وحرر العميد حسني عبد العزيز، مدير إدارة مباحث البريد، محضراً بتلك الواقعة، وقررت نيابة الأموال العامة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.