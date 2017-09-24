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مرور القاهرة: سيولة مرورية في كافة محاور العاصمة قبل خروج طلبة المدارس

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مرور القاهرة: سيولة مرورية في كافة محاور العاصمة قبل خروج طلبة المدارس مرور القاهرة: سيولة مرورية في كافة محاور العاصمة قبل خروج طلبة المدارس

مصراوي Masrawy

مرور القاهرة: سيولة مرورية في كافة محاور العاصمة قبل خروج طلبة المدارس

12:47 م الأحد 24 سبتمبر 2017

مرور القاهرة: سيولة مرورية في كافة محاور العاصمة قبل خروج طلبة المدارس

الحالة المرورية - أرشيفية

كتب – فتحي سليمان:

أفاد مصدر بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل؛ أن فترة الذروة الصباحية للاختناقات المرورية على معظم محاور القاهرة تم فكها والسيطرة عليها مؤكدًا أن جميع الطرق والمحاور الرئيسية بقطاعات العاصمة تشهد سيولة مرورية الآن.

وشهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الأحد، اختناقات وكثافات مرورية وازدحام على نعظم طرق ومحاور القاهرة الكبرى تزامنًا مع ذهاب التلاميذ إلى مدارسهم والموظفين إلى أعمالهم.

وانتظمت الخدمات المرورية صباحًا، إذ كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من انتشار الأوناش والخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

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