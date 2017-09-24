لخطورته على التلاميذ.. إزالة عقار آيل للسقوط بجوار مدرسة في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

شنت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الأمن حملة مكبرة لإزالة عقار قديم آيل للسقوط، يطل على مدرسة ابتدائية بحى غرب.

وقال اللواء محمد عبد الوهاب ، رئيس حى غرب الإسكندرية، إن العقار قديم وخالى من السكان ويمثل خطورة داهمة على الطلاب.

وأضاف رئيس الحى، فى تصريح له، اليوم الأحد، أن الحملة قامت بإزالة الأجزاء التى تشكل خطورة على تلاميذ مدرسة إبراهيم نجيب.

وانتظمت الدراسة، اليوم، بجميع مدارس الإسكندرية والبالغ عددها 2285 مدرسة، تستوعب مليون و150 ألف طالب وطالبة.