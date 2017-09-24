بالصور.. محافظ بورسعيد يردد تحية العلم والنشيد الوطني مع طلاب مدرسة ثانوي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ردد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، النشيد الوطني، اليوم الأحد، مع طلاب مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين بحي الشرق.

وقال المحافظ، خلال كلمته أثناء حضوره طابور الصباح يرافقه الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه من المدرسة تتكون الأمم والشعوب، فالمدرسة كيان وليس مجرد سبورة وخرائط، وهي مصنع تتشكل فيه الشخصية المصرية وبها المعلم الذي وصفه بـ"الرسول" الذي يؤدي رسالته مع الطلاب.

وأشار محافظ بورسعيد إلي أن رهبة المدرسة من قدسية وعظمة المكان، فالمدرسة أمر عظيم والعمر لا يقاس بالسنوات ولكن بالتربية والعلم والعمل والاجتهاد والعرق، مطالبًا الطلاب بالاجتهاد ورفع رأس أولياء أمورهم وتسليح أنفسهم بالعلم والتعاون مع الزملاء لتأهيل أنفسهم للمرحلة المقبلة.

وشهد محيط المدارس حالة من الاستنفار الأمني لقوات مديرية الأمن برئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح، بكافة أحياء المحافظة، حيث انتشرت قوات الأمن بمحيط المدارس لتأمينها، وضبط أي عناصر إجرامية خارجة عن القانون، كما جابت مجموعات الانتشار السريع والأقوال الأمنية شوارع المحافظة، وانتشر رجال المرور بكافة الشوارع لتسهيل الحركة المرورية خاصة أمام المدارس.

وفرضت مديرية الأمن سيطرتها من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المحافظة لإحكام القبضة الأمنية عليها، وكثفت القوات من الإجراءات التفتيشية على رواد المدينة الساحلية.